DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa recupera das quedas de quinta-feira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações da Europa abriram em alta esta sexta-feira, recuperando das quedas do dia anterior quando o Banco de Inglaterra, ou BOE, manteve as taxas de juro.

O Stoxx ganha 0,5%, o DAX acelera 0,7%, o CAC sobe 0,4% e o FTSE ganha 0,4%.

A divisão de votos do BOE em três direções reflete perspetivas difíceis, disse o Rabobank.

... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.