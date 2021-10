DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa recupera e fecha no verde

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam com nota positiva a sessão desta terça-feira, depois de um dia negativo na jornada anterior.

O índice pan-europeu Stoxx Europe 600 ganhou 1,2%, liderado pela banca, tecnologia e media. O alemão DAX subiu 1,1%, o francês CAC somou 1,5% e o britânico FTSE acelerou 0,9%.