DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa recuperou após quedas enquanto EUA sobem

(DJ Bolsa)-- As praças europeias recuperaram, esta quarta-feira, das fortes quedas das sessões anteriores motivadas pelos receios sobre o aumento dos casos de coronavírus a nível global.

O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,7%, o CAC somou 0,7%, o FTSE 100 cresceu 0,5% e o DAX valorizou 0,4%.