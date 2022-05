DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa regista ganhos em sessão com falta de catalisadores

(DJ Bolsa)-- Os mercados europeus fecharam no verde esta segunda-feira, enquanto os investidores esperam pelos dados económicos do final da semana, num dia em que os mercados de ações dos EUA estão encerrados para o feriado do Memorial Day.

O Stoxx Europe 600 subiu 0,6%, o DAX valorizou 0,8%, o CAC subiu 0,7% e o FTSE 100 cresceu 0,2%.