DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa regista ganhos ligeiros com cautela sobre Ucrânia

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram maioritariamente em alta a sessão desta sexta-feira, mas os ganhos foram ligeiros visto que os investidores continuam cautelosos devido ao conflito Rússia-Ucrânia.

O Stoxx 600 valorizou 0,1%, e o DAX e o FTSE 100 subiram ambos 0,2%, ao passo que o CAC fechou na linha de água.