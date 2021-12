DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa regista ganhos tímidos na abertura

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em alta leve, com os investidores a mostrarem cautela após o Reino Unido ter anunciado novas restrições ligadas à pandemia.

O Stoxx Europe 600 sobe 0,3%, o FTSE e o DAX aceleram 0,2% e o CAC soma 0,4%.