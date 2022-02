DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa regista volatilidade antes de BCE, BOE

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias seguem entre ganhos e perdas ligeiros, numa altura em que os investidores estão cautelosos antes das decisões de política monetária do Banco de Inglaterra, ou BOE, e do Banco Central Europeu às 1200 TMG e 1245 TMG, respetivamente.

