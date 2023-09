DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa segue em alta com bolsas dos EUA fechadas para feriado

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias continuam em alta esta segunda-feira, numa sessão com fraca liquidez devido ao feriado do Dia do Trabalhador nos EUA.

O índice continental Stoxx Europe 600, o alemão DAX, o francês CAC e o britânico FTSE somam todos 0,3%. Nos EUA, os futuros de ações do S&P 500 e do Dow Jones Industrial Average seguem em alta ligeira.

