DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa segue em baixa moderada

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações europeus abriram mistos esta segunda-feira, para depois entrarem em terreno negativo, depois dos dados dececionantes do emprego dos EUA no fim da semana passada.

O índice Stoxx Europe 600 recua 0,1%, Em termos nacionais, o índice alemão DAX e o francês CAC recuam também 0,1%, enquanto o britânico FTSE 100 segue na linha de água.