DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa segue ganhos da Ásia após discurso de Powell

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram no verde esta quinta-feira, seguindo os ganhos dos mercados norte-americanos e asiáticos depois dos comentários do presidente da Reserva Federal dos EUA sobre um abrandamento do ritmo de subidas das taxas de juro.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,7% para 443,20 pontos.

O índice alemão DAX soma 0,5%, o francês CAC valoriza ...