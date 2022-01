DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa segue mista após queda de tecnológicas

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias seguem mistas esta quarta-feira, com a cautela a imperar depois de as sessões dos EUA e da Ásia terem sido marcadas pelas descidas das empresas do setor tecnológico.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 1,2% e o DAX avança 0,2%, ao passo que o CAC oscila entre ganhos e perdas e o FTSE 100 recua menos de 0,1%.