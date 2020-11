DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa segue mista com alguma cautela após ânimo da vacina

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias seguem mistas esta terça-feira, depois de terem disparado no dia anterior com o otimismo da redução da incerteza sobre o resultado eleitoral dos EUA, mas acima de tudo devido ao otimismo motivado por um ensaio de uma vacina para a Covid-19.

O índice Stoxx Europe 600 cai 0,2%, enquanto o CAC avança 0,3% e o FTSE 100 cresce 0,5%. Já o DAX cai agora 0,6%.