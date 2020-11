DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa segue mista com aproximação das eleições nos EUA

(DJ Bolsa)-- As praças europeias abriram mistas esta segunda-feira, com uma sessão positiva na Ásia, numa semana em que o grande foco são as eleições presidenciais dos EUA.

O índice Stoxx Europe 600 segue na linha de água, enquanto o DAX ganha 0,1%, o CAC estabiliza e o FTSE 100 perde 0,2%.

Na Ásia, o Nikkei fechou em alta de 1,4% e os mercados da China também registaram subidas.