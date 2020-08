DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa segue mista com foco em Jackson Hole

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias seguem mistas esta quarta-feira, com uma pausa nos mercados de ações dos EUA enquanto os investidores estão focados no simpósio anual de política económica da Fed em Jackson Hole.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,2%, enquanto o DAX avança 0,3%, o CAC segue na linha de água e o FTSE 100 recua 0,3%.