DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa segue mista com petróleo a recuperar

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias seguem mistas esta terça-feira, com os preços do petróleo a recuperarem depois de a Arábia Saudita ter negado uma notícia de que estaria a considerar uma subida da produção de crude com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEP, e aliados.

O índice Stoxx Europe 600 e o FTSE 100 sobem 0,1% e 0,6%, respetivamente.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.