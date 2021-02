DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa segue mista com receios sobre subida das yields

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias seguem mistas esta terça-feira, depois de uma sessão também indefinida na Ásia, numa altura em que o foco está na subida das yields de mais longo prazo.

O índice Stoxx Europe 600 e o DAX caem 0,4% e 0,5%, respetivamente, enquanto o CAC e o FTSE 100 sobem ambos 0,1%.