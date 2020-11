DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa segue volátil com cautela sobre vacina

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias registam volatilidade esta quarta-feira, com a cautela a dominar após os investidores concluírem que, apesar das notícias positivas de uma vacina para o coronavírus, ainda demorará algum tempo até esta ser aprovada e distribuída.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,4%, enquanto o DAX e o CAC oscilam entre ganhos e perdas e o FTSE 100 cresce 0,2%.