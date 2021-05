DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa segue Wall Street e abre sessão com perdas

(DJ Bolsa)-- As principais bolsas europeias registam quedas significativas na fase inicial da sessão, depois de as ações de tecnologia terem penalizado Wall Street na segunda-feira.

O índice Stoxx Europe 600 perde 1,6%. Em termos nacionais, o índice alemão DAX desce 1,8%, o francês CAC perde 1,7% e o britânico FTSE 100 desce 2%.