DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sem direção antes da Fed

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram sem direção esta terça-feira, numa jornada marcada por vários indicadores económicos de relevo e no primeiro de dois dias de reunião da Reserva Federal dos EUA.

O pan-europeu Stoxx Europe 600 perde 0,1%, enquanto a bolsa de Frankfurt cai 0,3%, a bolsa de Paris segue na linha de água e a bolsa de Londres soma 0,3%.