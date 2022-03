DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sem direção; inflação e Ucrânia em foco

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias mostram dificuldades em encontrar direção esta quarta-feira, com o foco dos investidores ainda preso aos desenvolvimentos na Ucrânia e à inflação.

O Stoxx Europe 600 sobe 0,1%, ao passo que o CAC acelera 0,2%, o DAX ganha 0,2% e o FTSE soma 0,4%.