DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sem direção; Wall Street fechada para feriado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações europeias seguem sem direção clara esta segunda-feira, numa dia em que os mercados dos EUA estão encerrados para a celebração do dia do Presidente.

O Stoxx Europe 600 sobe 0,1%, enquanto o FTSE e o DAX negoceiam estáveis e o CAC 40 cai 0,2%. Os mercados asiáticos fecharam em alta.

"Os investidores europeus estão cautelosos em assumir grandes ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.