DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sob pressão dos receios com estagflação

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram novamente sob forte pressão de venda esta quinta-feira, depois de os receios com a estagflação terem levado a fortes quedas nos EUA na jornada anterior.

O Stoxx Europe 600 cai 1,5% na abertura, enquanto o DAX e o CAC perdem ambos 1,8% e o FTSE desliza 1,1%.