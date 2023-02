DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe antes de dados dos EUA

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem no início desta terça-feira, com os mercados à espera dos dados do índice de preços no consumidor, ou IPC, dos EUA às 1330 TMG.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,3% para 463,46 pontos.

O índice alemão DAX ganha 0,2%, o francês CAC valoriza 0,2% e o britânico FTSE 100 cresce 0,3%.

