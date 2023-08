DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe apesar dos receios da China

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações da Europa abriram em alta esta segunda-feira, depois do recente aumento das yields das obrigações dos EUA e mesmo com os receios sobre a economia da China a pesarem no sentimento dos investidores.

O Stoxx sobe 0,5%, o DAX aprecia 0,6%, o CAC soma 0,8% e o FTSE acelera 0,3%.

As yields da dívida dos EUA desceram na sexta-feira face aos máximos de ...