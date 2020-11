DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe após Biden vencer eleições presidenciais dos EUA

(DJ Bolsa)-- As praças europeias sobem esta segunda-feira, com a confirmação no fim de semana de que o candidato democrata Joe Biden ganhou a corrida presidencial, dando um novo ímpeto de subida às ações.

O índice Stoxx Europe 600 soma 1,7%, o DAX sobe 2%, o CAC avança 1,8% e o FTSE 100 valoriza 1,7%.