DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe após cortes de taxas na China

(DJ Bolsa)-- As ações europeias sobem esta segunda-feira, depois de a China ter cortado duas taxas de juro para ajudar a economia, que está a abrandar.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,6%.

O índice alemão DAX avança 0,4%, o francês CAC cresce 0,7% e o britânico FTSE 100 soma 0,6%.