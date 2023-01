DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe após dados otimistas do PIB britânico, alemão

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em alta na sessão desta sexta-feira, com os investidores animados com os dados de crescimento económico do Reino Unido e da Alemanha.

O Stoxx Europe 600 ganhou 0,5%, o FTSE 100 avançou 0,6%, o DAX cresceu 0,2% e o CAC 40 somou 0,7%.

Dados desta sexta-feira mostraram que a economia da Alemanha escapou a uma recessão no quarto trimestre, enquanto ...