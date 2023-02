DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe após declarações de Powell

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem no início da sessão desta quarta-feira, apesar de uma sessão mista na Ásia, mas de ganhos nos EUA, depois de o presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, ter reiterado os comentários sobre as tendências desinflacionistas, mas também insistido que o banco central ainda tem um longo caminho a percorrer para reduzir a inflação.

O índice Stoxx Europe ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.