DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe após diminuição dos casos do vírus nos EUA

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem esta terça-feira com as notícias positivas sobre a pandemia, depois de os EUA reportarem o número de casos mais baixo em cerca de uma semana, bem como com as expectativas de novos estímulos contra o vírus.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 1,1%. O índice alemão DAX e o francês CAC sobem ambos 1,9% e o britânico FTSE 100 avança 1,6%.