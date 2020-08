DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe após fecho recorde de Wall Street

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- O fecho recorde que o S&P 500 registou no fecho de terça-feira, anima as ações europeias na sessão desta quarta-feira, com todos os índices a negociarem no verde.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,2%, o DAX avança 0,1%, o CAC cresce 0,1% enquanto o FTSE 100 valoriza menos de 0,1%.