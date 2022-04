DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe após ganhos de Wall Street

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As praças europeias valorizam esta sexta-feira, seguindo os ganhos acentuados de Wall Street na sessão anterior, com a atenção nos resultados das grandes tecnológicas.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,9%.

O índice alemão DAX valoriza 1,1%, o francês CAC cresce 1% e o britânico FTSE 100 soma 0,5%.