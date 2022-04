DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe após incerteza na abertura

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem esta terça-feira, depois de terem registado uma abertura negativa, numa altura em que os investidores avaliam a resposta do ocidente aos alegados crimes de guerra da Rússia contra civis ucranianos.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,3% para 463,64 pontos.