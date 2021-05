DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe após pausa no início da semana

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem esta terça-feira, depois de uma pausa no início da semana, com os feriados que encerraram várias bolsas a afastarem os traders da negociação.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,4%, o DAX cresce 0,7%, depois de ter estado encerrado na segunda-feira, o CAC avança menos de 0,1% e o FTSE 100 segue em baixa ligeira.