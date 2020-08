DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe após quedas da semana passada

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os mercados de ações europeus sobem esta segunda-feira, depois de terem caído na semana passada com os dados dececionantes do PMI da Zona Euro, seguindo então as subidas de Wall Street no final da semana.

O índice Stoxx Europe 600 soma 1,4%, depois de uma sessão positiva na Ásia. O Nikkei subiu 0,3% e o Shanghai Composite avançou 0,2%.