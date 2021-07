DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe após quedas do dia anterior

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)--Os mercados de ações da Europa sobem esta sexta-feira, depois de uma semana maioritariamente negativa devido aos receios sobre a propagação da variante Delta do coronavírus que pode penalizar a recuperação económica.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,7%, o DAX avança 0,6%, o CAC cresce 1,1% e o FTSE 100 valoriza 0,6%.