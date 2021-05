DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe após recorde em Wall Street

(DJ Bolsa)-- As ações europeias avançam esta quinta-feira, dando seguimento aos ganhos recentes, após mais um recorde do Dow Jones Industrial Average na quarta-feira.

O Stoxx Europe 600 sobe 0,3%, impulsionado por ganhos dos setores de bens de consumo e serviços de comunicações, que compensam as perdas dos setores bancário e tecnológico.