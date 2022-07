DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe com atenção no Nord Stream

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem esta quarta-feira, com a atenção dos investidores nas perspetivas de reabertura do gasoduto Nord Stream que transporta gás russo para a Europa.

O índice Stoxx Europe 600, DAX e CAC sobem os três 0,4%, enquanto o FTSE 100 soma 0,6%.