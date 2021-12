DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe com cautela antes da reunião da Fed

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem com alguma cautela esta quarta-feira, num dia em que o foco está na conclusão da reunião de dois dias da Reserva Federal dos EUA.

O índice Stoxx Europe 600 e o DAX sobem 0,5%, o CAC cresce 0,7% e o FTSE 100 cai menos de 0,1%.