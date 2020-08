DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe com dados económicos a contrariarem vírus

(DJ Bolsa)-- As praças europeias encerraram em alta esta segunda-feira, depois de uma forte subida dos índices de gestores de compras, ou PMI, mas os receios sobre o coronavírus continuam a pressionar.

O Stoxx 600 avançou 2,1%, enquanto a nível nacional o DAX subiu 2,7%, o CAC cresceu 1,9% e o FTSE 100 valorizou 2,3%.