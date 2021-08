DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe com exceção do FTSE após BOE manter juros

(DJ Bolsa)-- Os mercados europeus subiram maioritariamente esta quinta-feira, com exceção do FTSE, que recuou após o Banco de Inglaterra, ou BOE, ter mantido as taxas de juro e o programa de compra de ativos intactos.

O Stoxx Europe 600 e o DAX avançaram 0,4%, ao passo que o CAC 40 subiu 0,6%. Já o FTSE desceu 0,1%.