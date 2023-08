DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe com investidores à espera de dados

(DJ Bolsa)-- As ações europeias subiram esta terça-feira, com os investidores a permanecem positivos antes dos dados económicos que serão divulgados no final da semana.

O Stoxx Europe 600 avançou 1%, o FTSE 100 somou 1,7%, o CAC progrediu 0,7% e o DAX ganhou 0,9%, com as ações do setor da construção entre as que mais subiram.

O Brent soma 0,4% para $84,24 por barril,...