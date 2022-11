DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe com perceção de controlo da agitação na China

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)--As praças europeias ganham no início de sessão desta terça-feira, depois dos ganhos das praças chinesas devido ao aparente controlo das autoridades da China sobre os protestos contra a política Covid-zero.

O índice Stoxx Europe 600 soma 0,4%, o DAX ganha 0,2%, o CAC cresce 0,3% e o FTSE 100 valoriza 0,9%.

Apesar da descida de 0,5% do Nikkei, no Japão, o Shanghai Composite e o Hang ...