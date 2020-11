DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe com perspetivas sobre vacinas contra a Covid-19

LISBOA (DJ Bolsa)-- As praças europeias abriram no verde esta segunda-feira, com o otimismo sobre os desenvolvimentos de uma vacina para o coronavírus, ao mesmo tempo que os investidores olham com preocupação para a subida dos casos do vírus a nível mundial.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,7%, o DAX avança 0,8%, o CAC cresce 1% e o FTSE 100 soma 0,5%