DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe com possibilidade de diálogo EUA-Rússia

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem esta sexta-feira, no final de uma semana marcada pela volatilidade devido aos avanços e recuos e muitas incertezas devido à crise na Ucrânia, com os EUA a abrirem a porta a uma potencial reunião com a Rússia.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,4%.