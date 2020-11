DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe com possibilidade de divisão política nos EUA

(DJ Bolsa)-- As praças europeias sobem esta quinta-feira, depois das subidas dos mercados de ações dos EUA na quarta-feira, enquanto os investidores se posicionam para uma divisão de poder nos EUA, com um presidente democrata e um Senado republicano.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,9%, enquanto o DAX cresce 1,3%, o CAC avança 1,2% e o FTSE 100 sobe 0,4%.