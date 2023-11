DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe com sinais favoráveis da inflação

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem esta quarta-feira, motivadas pelos dados mais fracos do que o esperado da inflação tanto dos EUA como do Reino Unido, que cimentam a visão de que as taxas de juro podem ter atingido um pico.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,5% para 455,02 pontos.

O índice alemão DAX ganha 0,3%, o francês CAC valoriza 0,5% e o britânico FTSE 100 cresce 1,1%.