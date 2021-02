DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe contagiada por ganhos na Ásia e EUA

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os mercados de ações europeus abriram em alta esta segunda-feira, depois de um fecho positivo nos EUA, na semana passada, e das ações asiáticas, com a melhoria do sentimento devido às perspetivas de estímulos orçamentais dos EUA.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,4%, tal como o FTSE 100, enquanto o DAX e o CAC sobem ambos 0,5%.