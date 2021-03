DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe depois de BCE acelerar compras de obrigações

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam no verde esta quinta-feira, depois de o Banco Central Europeu ter dito que vai acelerar as compras de obrigações para controlar a subida das yields.

O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,5%, o CAC cresceu 0,7%, enquanto o DAX e o FTSE 100 valorizaram 0,2%.