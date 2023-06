DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe, foco regressa aos temas económicos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os mercados europeus arrancaram no verde esta terça-feira, com os investidores a ultrapassarem o curto motim na Rússia no fim de semana e a voltarem a focar-se nos temas da inflação e crescimento.

O índice pan-europeu Stoxx Europe 600 soma 0,1%. Em termos nacionais, o índice alemão DAX ganha 0,5%, o francês CAC soma 0,7% e o britânico FTSE 100 cresce 0,6%.

