DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe ligeiramente após dados da inflação dos EUA

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem ligeiramente esta quinta-feira, depois do fecho negativo de Wall Street e uma sessão positiva na Ásia, depois de a inflação dos EUA ter registado a maior subida em 30 anos.

O índice Stoxx Europe 600 e o DAX seguem na linha de água, enquanto o CAC sobe 0,2%, depois de o Nikkei ter subido 0,6%.